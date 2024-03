Benevento, col Monterosi tante novità Auteri lancia il giovane Perlingieri, classe 2005, al centro dell'attacco

Tante sorprese nella formazione che scenderà in campo oggi a Teramo. La più clamorosa è l'inserimento di Mario Perlingieri, bomber della formazione Primavera, classe 2005 al comando dell'attacco. Lui in campo Ferrante i tribuna. L'altra punta in un 3-5-2 sarà Starita. Ma cambia anche l'assetto tattico che non prescinde dalla difesa a tre (Berra, Terranova, Pastina), ma prevede un centrocampo con tre interpreti, visto che attorno a Nardi giostreranno Talia e Pinato. I quinti, inutile dirlo, saranno Improta a destra e Simonetti a sinistra.

Dunque novità sostanziali in questa trasferta abruzzese (ma il Monterosi è in provincia di Viterbo) nella quale il Benevento vuole riscattare la sconfitta casalinga col Monopoli.