Auteri a muso duro: "Oggi abbiamo perso due punti" "Preso gol per una stupidaggine, ma ormai non si gioca più, bisognerebbe far rispettare le regole"

Gaetano Auteri non è contentissimo, anche se la squadra non lo ha deluso affatto: “Noi abbiamo fatto un'ottima partita finchè non siamo passati in vantaggio, giocando solo noi al calcio. Loro sbracciavano, lottavano facevano casino come si fa in serie C. Poi non abbiamo avuto l'intelligenza di gestire la partita. Un fallo stupido di Simonetti, su cui abbiamo preso anche il giallo: un fallo inutile, non siamo stati smaliziati a portare il vantaggio fino alla fine. Ormai non si gioca più, ognuno trova le situazioni in campo. Gli arbitri dovrebbero far rispettare le regole, si perde tutto, si è allentato tutto. Noi abbiamo provato a giocare, ma oggi abbiamo perso due punti".

Contento dell'esordio del giovane Perlingieri, classe 2005: “Perlingieri ha fatto bene, così come Pinato. Abbiamo creato tanto oggi, tanti episodi sospetti in area, l'arbitropiù di una volta non se l'è sentita. Non siamo stati neanche fortunati nelle piccole cose. Gli abbiamo consentito di pareggiare su un episodio banale, fa evitare in futuro”.

Il passaggio al 3-5-2... “Hanno giocato solo due attaccanti di ruolo ma l'interpretazione è stata diversa, con Pinato terzo attaccante. Ferrante non è venuto in panchina perchè c'è stato un ordine tassativo della società, questa e la motivazione. Ciciretti non stava benissimo. Pinato ha giocato benissimo ed è stato anche molto pericoloso. Perlingieri non mi ha sorpreso, lo sapevo.

Oò gol preso? E' solo un problema di attenzione, di furbizia, di posizionamento. L'organizzazione difensiva era adeguata, ma non siamo stati sufficientemente pronti. Palle inattiva? Non le abbiamo battute bene, ma mancavano Ciciretti e Ciano”.

La classifica dice che il Benevento ha conquistato un punto nelle ultime due partite, c'è da difendere il secondo posto: “C'è un secondo posto da salvaguardare, ci aspettano due partite molto importanti: ora stacchiamo un paio di giorni poi le prepareremo al meglio. La squadra sta bene, dobbiamo stare attenti ai piccoli particolari. Abbiamo creato, poi abbiamo fatto la stupidaggine di far un fallo che non dovevamo fare”.