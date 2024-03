Al neo medico Iuri Fulano le congratulazioni del Benevento Calcio Il figlio dello storico dottore della Strega, Lello Fuiano, si è laureato in medicini con 110 e lode

Di padre in figlio. E' proprio il caso di dirlo, con tutto il trasporto possibile, a Iuri Fuiano, figlio dello storico medico del Benevento Calcio, Raffaele, che si è laureato in medicina col massimo dei voti. Un traguardo splendido che inorgoglisce i genitori e anche tutta la famiglia del Benevento Calcio che si avvale da anni della collaborazione professionale di Lello Fuiano, medico stimatissimo e uomo meritevole di ogni soddisfazione. E' per questo che lo stesso presidente Oreste Vigorito vuole far giungere attraverso Ottopagine gli auguri più fervidi al giovane Iuri per una carriera prestigiosa sulle orme di papà Raffaele.