Benevento, al via la "promo 2 gare" con Juve Stabia e Latina: i dettagli Cominciata la prevendita per gli ultimi due incontri casalinghi

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 16:00 di oggi, 4 aprile 2024 e fino alle ore 21:15 dell’8 aprile p.v., saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la PROMO 2 GARE.

Si ricorda che l'Abbonamento in corso di validità per la stagione 2023/2024 non sarà valido per la giornata giallorossa Benevento-Latina.

Per la gara singola Benevento-Juve Stabia i tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di oggi fino alle ore 21:15 dell’8 aprile p.v. e, per la gara Benevento-Latina i tagliandi saranno disponibili dalle ore 11:00 del giorno 10 aprile fino alle ore 20:45 del 21 aprile p.v..



Da oggi 4 aprile 2024 alle ore 16:00 parte la prevendita Benevento – Juve Stabia la prevendita “Promo 2 Gare”.



Dal giorno 10 aprile 2024 alle ore 10:00 parte la prevendita per la giornata giallorossa che si terrà in occasione di Benevento – Latina.

DI SEGUITO I PREZZI:

PROMO 2 GARE (BENEVENTO-JUVE STABIA E BENEVENTO-LATINA)

SETTORE

INTERO

CURVA NORD

CHIUSO

CURVA SUD

12,00 €

DISTINTI

16,00 €

TRIBUNA INFERIORE

20,00 €

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA

20,00 €

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA

26,00 €

TRIBUNA CENTRALE

66,00 €

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA, DA PREVEDERE ULTERIORI COMMISSIONI DI SERVIZIO AGGIUNTIVE TICKETONE PARI A € 1,50 + iva.

BENEVENTO – JUVE STABIA 8 APRILE 2024 – ORE 20:30

SETTORE

INTERO

CURVA NORD

CHIUSO

CURVA SUD

7,00 €

DISTINTI

9,00 €

TRIBUNA INFERIORE

12,00 €

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA

12,00 €

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA

15,00 €

TRIBUNA CENTRALE

37,00 €

OSPITI

10,00 €

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA, DA PREVEDERE ULTERIORI COMMISSIONI DI SERVIZIO AGGIUNTIVE TICKETONE PARI A € 1,50 + iva.

BENEVENTO – LATINA GIORNATA GIALLOROSSA 21 APRILE 2024 – ORE 20:00

SETTORE

INTERO ABBONATO

INTERO VENDITA LIBERA

CURVA NORD

3,00 €

5,00 €

CURVA SUD

3,00 €

5,00 €

DISTINTI

4,00 €

7,00 €

TRIBUNA INFERIORE

6,00 €

10,00 €

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA

6,00 €

10,00 €

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA

10,00 €

13,00 €

TRIBUNA CENTRALE

23,00 €

32,00 €

OSPITI

10,00 €

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA, DA PREVEDERE ULTERIORI COMMISSIONI DI SERVIZIO AGGIUNTIVE TICKETONE PARI A € 1,50 + iva.

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

Giovedì 4 aprile 2024 - dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Venerdì 5 aprile 2024 - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Sabato 6 aprile 2024 – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Domenica 7 aprile 2024 – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Lunedì 8 aprile 2024 - CHIUSO

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 17:30.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI JUVE STABIA

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 16:00 di oggi 4 aprile 2024 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno domenica 7 aprile 2024 alle ore 19:00.

Vendita abilitata esclusivamente nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Napoli e provincia.

Vendita vietata in tutti i settori per i residenti in Napoli e provincia

Vendita vietata nel settore Ospiti ai residenti in Benevento e provincia

Vendita abilitata esclusivamente nei punti vendita autorizzati

Vendita riservata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card/Tessera del Tifoso.

La vendita online/web non è consentita

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.