Benevento d'assalto lunedì contro le vespe Auteri non prescinde da Ciciretti. Ma cerca un posto anche a Pinato che sabato è andato in gol

(f.s.) Un altro duro allenamento pomeridiano per i giallorossi che si preparano con impegno alla sfida contro la capolista Juve Stabia. Arrivano conferme da Amato Ciciretti, che Auteri vorrebbe rimettere in campo proprio contro le vespe. Piano piano, nella mente del tecnico prende forma anche l'undici iniziale, quello che contenderà i tre punti alla squadra di Pagliuca. Se Ciciretti sarà, come tutti sperano, in campo inizialmente, al suo fianco dovrebbero esserci Ernesto Starita sulla sinistra e uno tra il giovane Perlingieri, che è rimasto aggregato alla prima squadra nonostante il big match della Primavera a Cesena, e l'argentino Ferrante. Ci penserà fino in ultimo Auteri, con la certezza che non si farà certo condizionare dall'età troppo verde del bomber della “cantera” giallorossa. Se il trio d'attacco fosse questo, difficilmente ci sarà la possibilità di confermare un centrocampista in più come a Teramo, quando Pinato ha fatto il trequartista, agendo da elastico tra settore centrale e attacco. L'assenza di Simonetti, farebbe pensare all'utilizzo di un esterno mancino da scegliere tra Masciangelo e Benedetti, ma non si può escludere a priori che in quella posizione possa essere inserito proprio Pinato, che ha caratteristiche da centrocampista come Simonetti ed è per giunta anche mancino. Non sarebbe per lui un impiego fuori dalla norma, perchè anche in passato nel Pordenone ha giocato in quella posizione. Tra l'altro il giocatore brianzolo ha finalmente rotto il ghiaccio col gol a Teramo, siglando il momentaneo vantaggio della strega. L'anno scorso, per la cronaca, Pinato segnò ben 8 gol (7 nella stagione regolare, uno nei play off) nelle file del Pordenone, utilizzato da guastatore nella corsia di sinistra del centrocampo. L'impiego di Pinato a sinistra consentirebbe di mettere al fianco di Nardi in mezzo al campo, un altro mediano, e di pareggiare sul piano numerico la presenza di giocatori stabiesi in mezzo alla manovra (4-3-1-2).

Staremo a vedere. Auteri ha ancora a disposizione tre allenamenti (prevista anche una rifinitura lunedì mattina) per affinare le sue decisioni e mandare in campo la squadra che meglio pensa possa giocarsela con la capolista a testa alta. Domenica alle 12,45 c'è la consueta comferenza del tecnico, per conoscere le ultime prima dell'atteso Monday-night.