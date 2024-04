Benevento, per il derby Auteri ne convoca 27 Nella lista torna Meccariello. Uno dei convocati dovrà accomodarsi in tribuna

27 convocati per 26 maglie (11 in campo, 15 in panchina): Auteri ne dovrà lasciare giocoforza uno in tribuna. C'è la novità Meccariello, che appena ad inizio settimana ha fatto un'ecografia di controllo. Il difensore di Airola sta bene, ma potrebbe essere proprio lui ad accomodarsi in tribuna, convocato per fargli riprendere il clima dello spogliatoio prima della gara, ma evidentemente non ancora al meglio della condizione. Gli altri candidati per un posto sulle gradinate sono quelli più giovani, vale a dire Viscardi e Rillo. Ma il 27° potrebbe essere anche un attaccante dove il “parco” è notevolmente aumentato per l'arrivo del giovane Perlingieri.

Ecco i 27 convocati:

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò,1 Nunziante Alessandro,24 Paleari Alberto

DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo,20 Berra Filippo,96 Capellini Riccardo,5 Masciangelo Edoardo,6 Meccariello Biagio,58 Pastina Christian,23 Rillo Francesco,28 Terranova Emanuele,25 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide,16 Improta Riccardo,7 Karic Nermin,8 Kubica Krzysztof,31 Nardi Filippo,14 Pinato Marco,38 Talia Angelo

ATTACCANTI

98 Bolsius Don,30 Carfora Lorenzo,10 Ciano Camillo,99 Ciciretti Amato,11 Ferrante Alexis,9 Marotta Alessandro,33 Perlingieri Mario,27 Starita Ernesto