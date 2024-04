Ferrante: "E' stata una delle più belle prestazioni dell'anno" "Ora bisogna ripartire da questa prestazione sin dalla trasferta di Avellino"

Alexis Ferrante è entrato nei minuti finali, ma si dice soddisfatto di quello che il Benevento ha saputo fare... “Siamo contenti, parlo a nome della squadra: sono orgoglioso dei miei compagni e della prestazione che abbiamo fatto. Quello che hanno fatto i tifosi è stato molto bello, un legame essenziale per le ultime partite e per i play off”.

Si parla del secondo posto da guadagnare... “La Juve Stabia la conoscevamo, ma si sono messi là dietro, ci è mancato solo il gol, una delle prestazioni più belle di quest'anno. Ad Avellino dobbiamo giocare da derby e dare tutto per mantenere il secondo posto, è importante arrivare nelle fasi finali dei play off in quella posizione”. Si riparte da questa prestazione con la Juve Stabia che è salita in B: “Li abbiamo messi in difficoltà, occorre ripartire dall'intensità e dalla cattiveria che ci ha permesso di tenerli là dietro: siamo una rosa ampia e avremo bisogno di tutti, sono contento della prestazione della squadra”.

E' mancato solo il gol: “Il mister ha preparato la gara per tutta la settimana e in campo sono riuscite alcune cose, dovevamo essere più cattivi sotto porta: la partita è stata giocata bene, l'aiuto dei tifosi è stato impressionante. Dovevamo dare una risposta sia a noi che alla gente di Benevento. Ora bisogna continuare su questa strada. Per quanto mi riguarda voglio aiutare il Benevento: ogni volta che entro in campo avere il senso di appartenenza e magari fare qualche altro gol”.