Benevento: domani risonanza per Improta Si spera che non si tratti di nulla di grave. Al rientro dalla squalifica Simonetti

Una risonanza domani mattina dirà molto di più dell'infortunio patito da Riccardo Improta. Ieri sera il giocatore non riusciva neanche ad appoggiare la caviglia sinistra e si è affacciato sul rettangolo di gioco già con un paio di stampelle. E' dunque tutto da monitorare il suo infortunio, con la nota positiva che si gioca lunedì prossimo e ci sarebbe (se non si trattasse di nulla di grave) tutto il tempo per recuperare. E' evidente che per una partita così importante come quella del Partenio la presenza del tuttocampoista di Pozzuoli è importantissima. Dunque non resta che sperare che si possa essere rapidamente il recupero. Per lunedì Auteri riavrà Simonetti che ha scontato un turno di squalifica, mentre lAvellino perde D'Ausilio che è stato espulso a Torre del Greco.