Benevento, domani pomeriggio seduta a porte aperte

Oggi riposo (ieri la squadra si è allenata: defaticante per chi aveva giocato, normale per chi era rimasto fuori), domani seduta doppia. E al pomeriggio, ore 15,15, riaprono al pubblico le porte dell'Antistadio. Di giovedì pomeriggio c'è dunque la rituale seduta a porte aperte, vigilia di un derby sentitissimo, certamente non uguale agli altri. Nel passato tante volte le tribunette della piccola struttura di via Santa Colomba si sono affollate di sportivi che volevano dare la giusta carica alla squadra, sarebbe bello che accadesse anche questa volta.

Venerdì, sabato e domenica la squadra “emigrerà” al vecchio Meomartini, per riprendere confidenza con il fondo in sintetico, quello che troverà in Irpinia, visto che il Partenio ha da qualche anno l'erba artificiale. Tre giorni “ospiti” della struttura gestita dalla società Grippo, sempre di mattina. Nel pomeriggio di domenica trasferimento a Venticano per il rituale ritiro. Infine lunedì mattina, prima della partenza per la vicinissima Avellino, Auteri farà tenere ai suoi una seduta di rifinitura al Comunale di Pietradefusi, che è ovviamente in sintetico.