Puleo, i giovani e il derby Avellino-Benevento: "Ecco cosa mi aspetto" Le parole del responsabile del settore giovanile giallorosso nel corso di Ottogol

Grande soddisfazione per il settore giovanile del Benevento dopo il recente esordio di Mario Perlingieri. Contro la Juve Stabia, l'attaccante giallorosso ha ottenuto la seconda presenza consecutiva da titolare, con Auteri che ha schierato dal primo minuto ben tre elementi cresciuti nel vivaio: Perlingieri, Talia e Pastina, oltre a Carfora che è entrato nel secondo tempo. Ospite di Ottogol, così si è espresso Simone Puleo, responsabile del vivaio sannita: "La possibilità di lavorare con Carli e Innocenti ci ha permesso di far sì che il nostro lavoro venisse coltivato e ben visto. I ragazzi stanno dando soddisfazioni, vedere in campo tre calciatori dal settore giovanile ci dà grande soddisfazione. Siamo felici, il nostro obiettivo primario è quello di dare una mano alla prima squadra. I ragazzi si sono fatti trovare pronti e ora devono lavorare per confermarsi".

Da doppio ex, Puleo ha parlato così del derby di lunedì tra Avellino e Benevento: "La Strega ha un giusto mix tra calciatori giovani e più esperti, questo può essere molto importante in chiave play off perché servirà molta gamba. Per quanto riguarda l'Avellino, l'aver recuperato il secondo posto ha ricreato l'entusiasmo con il pubblico e ci sono tutti i presupposti per uno slancio negli spareggi. Lunedì mi aspetto una partita molto aperta, come tra l'altro lo sono tutti i derby".