Ecco I complicati play off della serie C, fase per fase Una formula molto articolata: 28 squadre al via, ecco come si arriva in fondo

Vogliamo tornare sulla complicata formula dei play off. Al di là della comprensibilità sempre piuttosto complicata, appare legittimo tornarci ora che queste sfide post season si avvicinano a grandi passi.

Trattiamo velocemente i primi turni, che, per fortuna, non vedranno impegnato il Benevento, fermo restando che le partecipanti saranno complessivamente 28, quelle di ogni girone che si sono classificate dal secondo al decimo posto (27), più la vincente della Coppa Italia.

Si parte con il Primo turno della “Fase a gironi”. In ogni raggruppamento ci saranno delle partite secche: quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava: in caso di parità al 90' passa la squadra meglio classificata nella stagione regolare. Al Secondo turno arrivano le nove vincenti (tre per ogni girone), che si accomuneranno alle tre quarte (12 in tutto). Ancora partita secca, in caso di parità al 90' ancora avanti chi era messo meglio in campionato. In sei vanno avanti.

Fase Nazionale Primo Turno: qui partecipano le 6 provenienti dalla fase a gironi, le tre “terze” nella stagione regolare e la vincente della Coppa Italia (in tutto dieci squadre). Questa volta si gioca su andata e ritorno, con il ritorno in casa della “testa di serie” (le tre terze, la migliore quarta e la vincente della Coppa). Qui ha ancora valore il piazzamento nella stagione regolare: in caso di parità nelle due sfide al 90' niente supplementari (e eventuali rigori), ma avanti la squadra testa di serie.

Fase Nazionale Secondo Turno: dalla fase precedente arrivano in cinque, a cui si accoppiano le tre “seconde” classificate in campionato. Dunque si formeranno quattro coppie: le seconde e la migliore classificata tra le vincitrici del turno precedente saranno teste di serie. Un valore notevole, visto che anche qui al termine delle due sfide di andata e ritorno in caso di parità non ci saranno supplementari e rigori, ma andrà avanti la testa di serie.

Final four. Siamo all'epilogo. Le quattro qualificate si accoppiano per sorteggio per la disputa delle due semifinali. Qui i benefici della stagione regolare si azzerano: al termine di queste partite, in caso di parità, ci saranno supplementari e rigori. Questo vale anche per la finalissima.

Una postilla importante: non vale la regola dei gol in trasferta, in nessuna gara dei play off.

Per finire queste sono le date:

FASE A GIRONI PLAYOFF

1° Turno - Partite uniche: sabato 4 maggio 2024

2° Turno - Partite uniche: martedì 7 maggio 2024

FASE NAZIONALE PLAYOFF

1° Turno - Partite di andata: sabato 11 maggio 2024

1° Turno - Partite di ritorno: martedì 14 maggio 202

2° Turno - Partite di andata: sabato 18 maggio 202

2° Turno - Partite di ritorno: martedì 21 maggio 2024

FINAL FOUR

Semifinali - Partite di andata: sabato 25 maggio 2024

Semifinali - Partite di ritorno: martedì 28 maggio 2024

Finale - Partita di andata: domenica 2 giugno 2024

Finale - Partita di ritorno: domenica 9 giugno 2024