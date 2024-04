Benevento, prima seduta al Meomartini La condizione complessiva è buona: Improta e Lanini restano all'Antistadio

(f.s.) Prima seduta mattutina al Meomartini. A qualcuno sarà certamente sfuggito che anche il fondo del Partenio è ormai in erba sintetica, per cui la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi nel vecchio campo di Rione Libertà che ha lo stesso fondo in erba artificiale.

Un po' di atletica all'Antistadio dove sono rimasti Improta e Lanini, ancora alle prese col recupero dalle proprie distorsioni (Lanini è ormai guarito e se rimane fuori è solo per precauzione. In quanto a “Riccardino” anche lui migliora molto, ma ipotizzare che possa esserci la sera di lunedì ad Avellino per ora è solo una chimera. Lo staff medico continua a monitorarlo).

Come sempre Auteri ha mischiato abbondantemente le carte, tenendo da una parte e dall'altra due terzetti di difesa differenti: uno era formato da Berra, Terranova e Pastina, l'altro da Capellini, Meccariello e Viscardi. Difficile fare previsioni, anche se l'insistenza con Terranova centrale potrebbe far pensare che il tecnico propenda per questa scelta. In mezzo al campo, assente Karic, hanno giostrato insieme nella partitella finale Nardi e Talia, come lunedì contro la Juve Stabia. I due sembrano trovarsi bene. Sull'altro versante ha operato Pinato, che da parte sua nel finale ha fatto un gran gol con una staffilata di sinistro che si è infilata all'incrocio.

Stanno bene gli attaccanti, soprattutto il giovane Perlingieri che sembra sempre più sicuro di sé. Ma ci mettono tutta la grinta di cui sono in possesso anche gli altri, da Starita a Marotta, a Ferrante. Ciciretti si è allenato con impegno saltando solo la parte finale della partitella. L'ha guardata dalla panchina. Ma nessun problema per lui.

Auteri non dovrebbe avere grossi problemi a stilare l'undici base, anche se Improta desse (come sembra oggi) forfait. C'è Simonetti pronto a subentrargli a destra e Masciangelo a coprire la corsia di sinistra.

Domani mattina si replica, sempre alla stessa ora, sempre al Meomartini.

Nella foto l'allenamento è finito, si ritorna negli spogliatoi con un Ciciretti sorridente