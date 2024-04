Gli auguri del Benevento Calcio al rapper Tamburo Giornata particolare per l'autore dell'inno ufficiale del club giallorosso

È una giornata speciale per il rapper Tamburo, volto sempre più conosciuto in città per i numerosi testi dedicati al territorio, in particolare al Rione Libertà, ma soprattutto è colui che ha realizzato l'inno ufficiale del Benevento Calcio. Tamburo quest'oggi compie gli anni, circondato dall'abbraccio di parenti e amici che l'hanno festeggiato non appena è scattato il 13 aprile. Il club giallorosso si accoda agli auguri, così come Ottopagine e Ottochannel.