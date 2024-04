Latina coi cerotti, ma Fontana crede nei play off Mancheranno Di Livio, squalificato, e Cortinovis fermato per la pubalgia

Due sconfitte nelle ultime due partite, ma la qualificazione ai play off non sembra in pericolo per il Latina, avversario del Benevento domenica sera al Vigorito.

Gaetano Fontana è tornato a parlare dopo la sconfitta interna con la Turris, ma soprattutto dopo la perdita del padre che lo ha costretto a stare lontano dalla sua squadra dall'immediata vigilia della gara coi corallini fino a lunedì. Un excursus del suo periodo sulla panchina del Latina, costellato di infortuni: “Ogni settimana sono alla ricerca di nuovi equilibri”. Lo aspettano due sfide da brividi, a Benevento e al Francioni contro il Taranto. Anche domenica ci saranno assenze importanti: “Nelle difficoltà – dice Fontana – stiamo cercando di trovare altre soluzioni. Non abbiamo la certezza della continuità, perchè non ho mai avuto la squadra neanche all80/90 per cento. La verità è che l'ho avuta al 50 per cento. Ma voglio trovare soluzioni, non problemi: domenica ci mancherà Di Livio, squalificato, e sarà assente anche Cortinovis che stava giocando con la pubalgia. Abbiamo deciso che si fermi per un po', perchè crediamo nella coda dei play off”. Il tecnico catanzarese sa le difficoltà che andrà ad affrontare, ma non vuole cercare scuse: “Cerchiamo di fare quanti più punti è possibile e proviamo a recuperare qualche giocatore. Sappiamo che Rocchi mancherà ancora. Non dimentichiamo che ho rilevato una squadra che era fuori dai play off e invece ora è dentro”. Restano da valutare le condizioni di Marino, che la settimana sorsa è voluto andare in panchina nonostante fosse infortunato, così come D'Orazio.

Il Latina ha giocato domenica scorsa con 3-4-1-2, ma già la settimana prossima bisognerà fare i conti con le assenze certe di Di Livio (figlio di “soldatino” Di Livio, ex Juventus) e di Cortinovis. Se recuperasse Marino, prenderebbe il posto di Cortinovis, difficile capire chi prenderà il posto del capitano Di Livio.