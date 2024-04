Benevento, un'altra domenica decisiva Sarò essenziale battere il Latina, poi attendere il risultato di Giugliano-Casertana

(frasan) Due giornate alla fine della stagione regolare, ma ancora tanti tasselli da mettere al loro posto. Non si può dire che il campionato di serie C non tenga sempre in vita l'interesse di tutti. D'altra parte con quei play off “extra large” non potrebbe essere diversamente.

Il Benevento, dopo il ko di Avellino, guarda con occhi sempre più disincantati al secondo posto. Certo per la squadra di Pazienza queste due sfide finali ( domenica a Taranto, poi col Crotone al Partenio) non saranno una passeggiata di salute, ma prima di fare voli pindarici, alla squadra giallorossa conviene rinsaldare come si deve il terzo posto. Soprattutto battendo domenica sera il Latina.

Auteri avrà i soliti problemi a cui far fronte. Innanzitutto l'assenza di Amato Ciciretti. Il fantasista giallorosso è stato fermato da una contrattura al bicipite femorale, che non è in sé un malanno gravissimo, anche se l'esame strumentale ha anche rilevato un vecchio versamento all'adduttore breve, che è in via di assorbimento. Insomma, una prognosi non è semplicissima e molto dipenderà dai tempi di reazione del giocatore. Per domenica è fuori gioco, questo è insindacabile, per l'ultima bisognerà sperare di poterne fare a meno a cuor leggero, magari mettendo a posto la classifica già questa settimana.

Stesso discorso per Riccardino Improta. Lui ha subito la settimana scorsa una distorsione di primo grado alla caviglia: il “primo grado” è quello più basso nella scala delle gravità, per cui c'era da attendersi un recupero già per questa domenica. Ma anche in questo caso il problema è soprattutto personale e il dolore e la soglia di ognuno è estremamente soggettiva. Come dire che Improta difficilmente sarà recuperabile per questa domenica.

Per due assenze pesanti, c'è un rientro di quelli che aprono il cuore alla speranza. Ci riferiamo ovviamente ad Eric Lanini. L'attaccante torinese ha mostrato netti miglioramenti nel corso della settimana e sembra pronto a riprendersi il suo posto in squadra. Ad Auteri la scelta dei suoi partner: inizialmente uno tra Perlingieri e Starita (o, perchè no?, tutti e due), magari insistendo con Pinato tra le linee. L'ex Pordenone, anche se ha regalato prove non propriamente brillanti, ha il pregio di inserirsi bene in fase d'attacco e formare un elastico difficilmente controllabile. Le occasioni sui suoi piedi arrivano, eccome (l'anno scorso 7 gol nella stagione regolare, uno nei play off) e prima o dopo riuscirà a far centro con maggiore continuità, come gli è accaduto a Teramo.

A centrocampo il duo Talia-Nardi sembra essersi guadagnato la titolarità per questo momento, difficilmente Auteri cambierà.

Dicevamo della domenica importante, che potrebbe essere decisiva anche per il terzo posto. Innanzitutto bisogna battere il Latina e toccare quota 66, poi attendere il risultato di Giugliano-Casertana, che si gioca in concomitanza. I ragazzi di Cangelosi hanno 61 punti in classifica e i conti sanno farli tutti.

Nella foto, il centrocampista Pinato