Serie C, la penultima giornata in contemporanea su tutti i campi Oltre alla sfida dei giallorossi col Latina, spiccano Giugliano-Casertana e Taranto-Avellino

Tutti insieme, appassionatamente. Con le ultime due giornate del campionato è scattata la cosiddetta contemporaneità, tutte le partite si giocheranno allo stesso orario di inizio, stasera alle 20.

I tifosi del Benevento avranno ovviamente occhi quasi solo per la loro squadra del cuore, che dovrà vedersela con l'insidioso Latina. Batterlo è una missione, toccare quota 66, un punto d'arrivo importante nella lotta per la piazza d'onore di questo girone. Ovvio che la coda dell'occhio vada anche su altri campi: stesso interesse per Giugliano (7° a 52)-Casertana (4a a 61) e Taranto (5° a 59 ma per effetto del -4)-Avellino (secondo a 66). Sono queste le due sfide che possono determinare la posizione finale del Benevento in questo campionato.

Solo di riflesso interessano Crotone (49)-Monopoli (39), Sorrento (45)- Catania (42) e Turris (40)-Monterosi (31) per eventuali sviluppi legati all'ultima giornata.

Meno interesse (ma si fa per dire...), per quel che riguarda le sorti future della squadra giallorossa, scaturisce da Picerno (57)-Brindisi (24), Foggia (48)-Cerignola (47), Messina (44)-Potenza (41), e Francavilla (33)-Juve Stabia (75).

Sarà come sempre una serata ricca di colpi di scena e che regalerà emozioni fortissime a tutti. E' la penultima fatica del campionato, la stagioen regolare chiude sabato 18 aprile alle 18,30. Per tutti.