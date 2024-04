Cannavaro torna in panchina dopo Benevento: guiderà l'Udinese Un'altra missione difficile per l'ex "Pallone d'oro"

Fabio Cannavaro torna in panchina dopo la sfortunata avventura di Benevento. L'ex campione del mondo allenerà l'Udinese che ha dato il benservito a Cioffi. Un'altra missione difficile per l'ex Pallone d'oro che dovrà provare a salvare l'Udinese, mai così nei guai come in questa stagione. Il 25 aprile affronterà la Roma di Daniele De Rossi nel recupero. Una sfida andata in scena anche l'anno scorso a Ferrara, quando il Benevento vinse contro la Spal.