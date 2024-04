Benevento, domani allenamento a porte aperte Appuntamento all'Antistadio Imbriani alle 15,30

Gli allenamenti in vista di Catania sono già iniziati questa mattina: come sempre seduta defaticante per chi ha giocato, normale per chi non ha preso parte alla gara col Latina. Domani si replica al pomeriggio: appuntamento alle 15,30 con le porte aperte all'Antistadio Imbriani. Potrebbe essere una bella occasione per salutare la squadra dopo il bel poker di reti rifilato al Latina e prima della trasferta di Catania, dove si deciderà della posizione finale nella stagione regolare.