Benevento, si ferma Terranova Il difensore salterà Catania per un trauma distorsivo alla caviglia

Non partirà per Catania Terranova. Il difensore si è fermato in allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia. Completerà quindi la lista degli assenti: Ciciretti, Improta e Pinato che stasera sarà sottoposto a test strumentale ma per lui dovrebbe trattarsi di una contrattura al gemello laterale della gamba destra. E' evidente che l'obiettivo è quello di non forzare la mano per arrivare al meglio al mini torneo e sfruttare il ritiro romano. Peserà l'assenza di Terranova per la questione delle diffide. Capellini rientra nella lista assieme a Nardi, Talia, Paleari e Ferrante. Sarà importante evitare altri gialli nella sfida di Catania per non saltare la prima gara nei play off. Auteri però potrà affidarsi poco alla gestione per via delle assenze. Tra l'altro la trasferta di Catania non andrà sottovalutate in virtù della sconfitta a Taranto dell'Avellino che ha riaperto la corsa al secondo posto. Insomma bisognerà analizzare diverse situazioni. La nota positiva è sicuramente quella di aver ritrovato Lanini che sta dimostrando anche in allenamento di essere in crescita. Ricordiamo che la lista dei diffidati si azzererà nei play off.