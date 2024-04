Benevento, ecco la formazione: non ci sono i diffidati Karic e Agazzi a centrocampo, Terranova al posto di Capellini, Manfredini tra i pali

Preservare i diffidati (Paleari, Capellini, Talia, Nardi e Ferrante). Lo aveva annunciato Auteri e non poteva tornare indietro nelle sue convinzioni. In difesa c'è Terranova al posto di Capellini, a centrocampo Agazzi e Karic in quelli di Talia e Nardi. In avanti Ferrante si accomoda in panchina e il tecnico vara un tridente nuovo di zecca con Starita e Lanini supportati da Bolsius che dovrebbe partire alle loro spalle. Sulle corsie esterne ovviamente Simonetti a destra e Masciangelo a sinistra. In difesa Berra e Pastina faranno da scudieri a Terranova. Tra i pali ci sarà Manfredini che prende il posto del “diffidato” Paleari.

Riassumendo: il 3-4-1-2 è interpretato da Manfredini; Berra, Terranova, Pastina; Simonetti, Karic, Agazzi, Masciangelo; Bolsius; Starita, Lanini. Cibali gremito, con 20mila sugli spalti.

Nella foto don Bolsius