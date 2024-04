Benevento, partita l'operazione play off La squadra giallorossa da questo pomeriggio si allena al Mancini Park Hotel di Roma

(f.s.) E' iniziata l'avventura play off. Con una cortina di fumo che avvolge i primi turni per effetto del caso Taranto”, ma con la testa rivolta ad una serie di spareggi da affrontare con tutta la determinazione possibile.

Il bus societario è partito alla volta della capitale questa mattina intorno alle 10, a bordo non tutti i giallorossi, molti dei quali raggiungeranno il Mancini direttamente dalle loro sedi di residenza dopo i due giorni di riposo concessi da Auteri.

Già questo pomeriggio alle 15,30 è fissata la prima seduta di allenamento: siamo alla ripresa dopo la fine della stagione regolare. Manca Christian Pastina che ha accusato la rottura del menisco esterno, sono da valutare le condizioni di Improta e Ciciretti, reduci da qualche settimana di incertezza per via di problemi di varia natura (contrattura al bicipite femorale per il romano, distorsione alla caviglia per il puteolano). E' evidente che la prima “missione” di Auteri sarà quella di studiare la sostituzione di Pastina nella linea difensiva. L'unico sostituto presente in rosa è il mancino Viscardi, 20 anni da compiere il prossimo 11 maggio, ancora troppo acerbo e inesperto per ricoprire stabilmente il ruolo di braccetto di sinistra. Ma il tecnico di Floridia si ritrova Meccariello ormai in buona condizione e utilizzabile (come provato più volte in allenamento) anche da braccetto di destra, e può impiegare eventualmente a sinistra sia Berra che Capellini.

Per la squadra sannita sarà una “full immersion” di esercizi tattici e tecnici, di razioni di atletica e palestra, che durerà fino a sabato 4. Già domani, festività del primo maggio, i giallorossi andranno in campo due volte, al mattino (10,30) e al pomeriggio (15,45). Giovedì si torna alla seduta canonica del pomeriggio (15,45). Venerdì ancora doppia, mentre sabato ci si allena di mattina (10,30), si pranza alle 13,30 e si risale sul pullman direzione Benevento alle 14,30. Ovvio che tutte le sedute di allenamento siano a porte chiuse.

Da sottolineare che stasera arriverà in ritiro a Roma anche il presidente Vigorito. Sarà nella capitale per un paio di giorni: si discuterà del rinnovo del contratto proposto ad Auteri e Carli e si proverà a dare la carica giusta alla squadra alla vigilia di questi difficilissimi play off.