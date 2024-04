Il Benevento è già a Roma. Marani: "Tempistiche troppo lunghe della giustizia" Il presidente della Lega Pro ha sottolineato che le irregolarità del Taranto risalgono a dicembre

(f.s.) Viaggio breve da Benevento a Roma. La comitiva giallorossa partita in pullman dallo stadio Vigorito, con il “Club manager” Alessandro Cilento, ma senza Gaetano Auteri (c'era il suo seocndo Cassia) che si è aggregato direttamente al Mancini, è giunta a destinazione. Ora si pranza, poi un riposino in camera, infine alle 15,30 già tutti in campo per la prima seduta di allenamento. Si può dire che la “missione play off” sia iniziata. La speranza di tutti è che si entri in gioco nel primo turno della fase nazionale, martedì 14 maggio (ritorno fissato al Vigorito sabato 18 maggio). E' evidente che se in sede di Collegio di Garanzia del Coni, venerdì 3 maggio, dovessero essere restituiti dei punti al Taranto, il Benevento rischia di scendere al quarto posto e di giocare nel secondo turno della fase a gironi l'11 maggio. Da quarta avrebbe il vantaggio del fattore campo e giocherebbe contro la peggiore delle squadre provenienti dalla fase a gironi (ovviamente sempre una del girone C): partita secca senza supplementati e rigori anche se terminasse in parità.

Sull'argomento si è espresso il presidente della Lega Pro Matteo Marani: “Noi eravamo in attesa di sapere quando sarebbe stata l’udienza del Taranto, che ha fatto ricorso al collegio di garanzia. Partiremo martedì 7 e sarà una lunga cavalcata fino alla finale di ritorno del 9 giugno. Si giocherà sempre tra il sabato e il martedì. Ci dispiace un pochino per questo leggero spostamento, che non è colpa della Lega Pro, ma di tempistiche, noi crediamo troppo lunghe, riguardanti intemperanze addirittura di dicembre. Non ci si può trovare in queste situazioni qui. L’udienza sul ricorso del Taranto sarà venerdì nel primo pomeriggio, martedì potremo partire regolarmente col primo turno“.