Pastina, i tempi di recupero sono stimati in tre mesi Intervento di "sutura meniscale" per il difensore giallorosso effettuato alla Salus di Battipaglia

Intervento riuscito per Christian Pastina, ma tempi di recupero non proprio brevi. Il difensore giallorosso ha subito un intervento di “sutura meniscale”: i tempi di recupero sono stimati in tre mesi, come è accaduto già anche per Simonetti nel girone d'andata di questo campionato. L'intervento è stato effettuato da Donato Piefrancesco, chirurgo otopedico della clinica Salus di Battipaglia. In termini pratici è impensabile un recupero per questa stagione, specificamente per questi play off, anche se quelli del Benevento dovessero prottrarsi fino in fondo. Già domani il difensore giallorosso verrà dimesso e incomincerà immediatamente a fare la fisioteriapia.

Vale la pena ricordsare, come spiegano i testi di chirurgia, che nel caso in cui si esegua una sutura meniscale, il decorso post-operatorio è più lento, a fronte di un migliore beneficio a lungo termine. Generalmente, dopo una lesione del menisco, i tempi di recupero e il rientro all’attività lavorativa può avvenire già dopo 7-10 giorni dall’intervento nel caso di una meniscectomia, con possibilità di tornare a correre dopo circa 3 settimane. Nel caso di una sutura meniscale, invece, il ritorno all’attività sportiva potrà avvenire verso il 2°-3° mese post-intervento.