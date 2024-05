Benevento, Berra sicuro: "Ecco gli ingredienti giusti per affrontare i play off" Il difensore giallorosso in vista degli spareggi: "Aspettiamo il sorteggio"

Si avvicina l’esordio del Benevento nei play off, con l’appuntamento fissato a martedì per l’andata del primo turno della fase nazionale. La Strega conoscerà l’avversaria domenica mattina, quando l’ex Felice Evacuo darà vita al tabellone attraverso il sorteggio che effettuerà a Firenze.

Il Benevento non vede l’ora che l’urna indichi il nome della squadra che dovrà affrontare, in modo da organizzare in breve tempo la trasferta (qui i dettagli illustrati da Alessandro Cilento). Nel frattempo, la squadra si allena duramente agli ordini di Gaetano Auteri sul manto erboso dell’Imbriani, come sottolineato dal difensore Berra: “La preparazione procede nel migliore dei modi, stiamo lavorando tanto sul campo. Ovviamente, ancora non sappiamo chi affronteremo. Questa è una situazione che reca delle difficoltà maggiori soprattutto dal punto di vista organizzativo. Non è facile preparare una partita senza conoscere l’avversaria, ma soprattutto è altrettanto complicato organizzare il tutto. Adesso stiamo vedendo le registrazioni delle squadre che potremmo incontrare, in attesa del sorteggio di domenica”.

Berra ha maturato una discreta esperienza nei play off di Serie C, avendoli giocati con Pro Vercelli e Bari: “Non sono affatto semplici. Da come li ho vissuti, vince chi riesce a trovare la formula migliore tra la condizione psicofisica e l’entusiasmo. In questo discorso, i tifosi sono fondamentali. Il pubblico gioca un ruolo importante per cercare di arrivare fino in fondo”. Con le assenze di Pastina e Teranova, non è da escludere l’utilizzo della difesa a quattro da parte di Auteri: “Ci abbiamo lavorato per tutto l’anno, in particolare nella fase finale. Non ci sono grandissime differenze tra i due schieramenti, poi sta a noi adattarci al meglio. Vediamo cosa deciderà il mister”. Per Berra si sta per chiudere la prima stagione in giallorosso: “Mi sto trovando molto bene a Benevento. Poi è chiaro, serve la ciliegina sulla torta per rendere quest’annata indimenticabile”.