Masciangelo torna in B: trova l'accordo col Cittadella L'esterno mancino ha totalizzato complessivamente 66 presenze in giallorosso

Si è parlato molto finora dei giocatori a scadenza di contratto, a cui il Benevento non ha alcuna intenzione di proporre un rinnovo. Uno di questi è Edoardo Masciangelo, esterno mancino classe 96, che ha subito trovato squadra: passerà al Cittadella (lo riporta Gianluca Di Marzio), che da parte sua ha approfittato per assicurarsi un giocatore a parametro zero. Per Masciangelo quest'anno 29 partite e un gol nella stagione regolare, nessuna presenza nei play off. L'anno scorso 19 presenze in B, 15 nelle file del Benevento, 4 nel Palermo. Complessivamente il giocatore romano ha messo insieme 66 presenze (3 nei play off di B nel 21-22) nelle tre stagioni nelle file giallorosse.