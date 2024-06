Coppa Italia di Lega Pro, come funziona? Non dovrebbe discostarsi di molto dalle regole utilizzate nella scorsa stagione

Come funziona la Coppa Italia che quest'anno inizierà addirittura prima di Ferragosto, nel week end dell'11? Non dovrebbe distaccarsi molto da quella della scorsa stagione. Al primo turno preliminare prendono parte le 56 società iscritte alla serie C “epurate” delle 4 che invece giocheranno nella competizione tricolore della serie A (Catania, Avellino, Padova, Torres).

Le 56 società ammesse saranno divise in 4 gruppi di 14 con criteri geografici. Qui interviene il sorteggio tra le società di ogni gruppo. Ipotizziamo quello in cui verrà inserito il Benevento. Sei campane (senza l'Avellino che entra al secondo turno), vale a dire, oltre ai giallorossi, Casertana, Giugliano, Sorrento, Turris e Cavese, due lucane Picerno e Potenza, una molisana il Campobasso, 5 pugliesi Altamura, Cerignola, Foggia, Monopoli e Taranto. In tutto 14.

Il primo turno eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta, in casa della squadra a cui è stato attribuito il numero più basso in tabellone (anche questo per sorteggio): al termine dei novanta minuti in caso di parità si disputano due tempi supplementari, dopo ulteriore parità si tirano i calci di rigore. Le 28 vincitrici del primo turno saranno ammesse al turno successivo, secondo turno eliminatorio nel quale entreranno anche le 4 che hanno preso parte alla Coppa Italia dei grandi.

Anche qui saranno composti 4 gruppi di 8 squadre e quelle provenienti dalla competizione della serie A e B saranno inserite secondo criteri geografici e considerate teste di serie. E' ovvio che nel gruppo Sud arriverà l'Avellino e gli sarà assegnato il primo posto nel tabellone. Anche qui si gioca in gara unica a eliminazione diretta: le teste di serie avranno il diritto di giocare in casa, le altre che giocheranno tra le mura amiche saranno stabilite mediante sorteggio.