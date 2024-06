Benevento, Kubica vicino al KS Cracovia Il polacco raggiungerebbe Kamil Glik in Ekstraklasa, la massima serie del suo Paese

Ovvio che il mercato del Benevento non sia solo quello in entrata. Ci sono tanti giocatori a cui va cercata una sistemazione. Uno di questi è il polacco Krzysztof Kubica, 24 anni, da due stagioni oggetto misterioso della squadra giallorossa (14 partite nel 2022-23, 11 quest'anno con un gol al Picerno). Il Benevento lo aveva preso dal Gornik, serie A polacca, dove in 30 partite aveva messo a segno ben 9 gol. E in Polonia può tornare il buon Krzysztof, che il Benevento sta per cedere al KS Cracovia, ovvero la stessa squadra dove quest'anno ha giocato Kamil Glik, in Ekstraklasa, la massima serie polacca. La trattativa è avviatissima e dovrebbe andare in porto. Sarebbe solo il primo di tanti tasselli che il Benevento ha esigenza di collocare altrove.