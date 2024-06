Mercato, Kubica vicino al Motor Lublin Ancora nessuna fumata bianca nella trattativa col Rimini per Morra e Lamesta

La cessione di Kubica al Motor Lublin società della massima divisione polacca (Ekstraklasa) sembrerebbe proprio in via di definizione. Il giocatore giallorosso dovrebbe passare alla squadra di Lublino in prestito con diritto di riscatto.

Non arrivano invece notizie da Rimini: il Benevento ha fatto la sua proposta, ora la parola passa alla società adriatica. E' giusto che i dirigenti della società biancorossa (distratti anche dal clamore che ha suscitato il cambio di stemma sociale) riflettano bene sul da farsi, anche se il Benevento non potrà attendere in eterno, avendo per altro, eventualmente, anche altre strade percorribili. Non trova invece riscontri, almeno per il momento, la voce di un interessamento per il difensore centrale ex Casertana (ma di proprietà del Bari), Celiento.