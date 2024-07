Abbonamenti secondo giorno: quota raddoppiata Nonostante il maltempo altri 188 tifosi hanno sottoscritto l'abbonamento in fase di prelazione

Le condizioni atmosferiche non stanno dando una mano a questi primi giorni di campagna abbonamenti riservati ai vecchi abbonati. In ogni caso questo martedì ha superato di qualche lunghezza la quota del lunedì: gli abbonamenti sottoscritti sono stati 188, che sommati ai 185 di lunedì raggiungono già quota 373. Che, a dirla tutta, non è poi così male, considerato che la fase di prelazione durerà fino al 10 luglio. Domani si ricomincia, la vendita è ancora riservata ai vecchi abbonati.