E' ufficiale: terza amichevole con la Roma Primavera Si giocherà alle 17 al Mancini Park Hotel

La nostra anticipazione ha ottenuto il "passi" ufficiale. La squadra di mister Gaetano Auteri sarà impegnata domenica 4 agosto 2024, alle ore 17:00, con la formazione della AS Roma Primavera presso il Mancini Park Hotel.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv.