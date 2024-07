Quarto giorno di prelazione per gli abbonati Quota un po' dietro rispetto ai 3.740 dello scorso anno

Si è consumato anche il quarto giorno di prelazione per gli abbonamenti del Benevento Calcio. Sono state sottoscritte altre 170 tessere ed è stata raggiunta quota 692. Rispetto agli abbonamenti sottoscritti lo scorso anno (3.740), l'attuale quota sembra essere leggermente indietro, ma bisogna tener conto di tutti quelli che non vogliono far valere il loro diritto di prelazione, soprattutto chi ha deciso di cambiare posto e deve attendere l'11 luglio, ovvero il via alla vendita libera.