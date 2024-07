Koutsoupias, tutto fatto: domani l'ufficialità Si aspetta che il Catanzaro depositi il contratto

Per Ilias Koutsoupias al Catanzaro è tutto fatto, manca solo l'ufficialità. Il giocatore è andato nel pomeriggio in Calabria, ha fatto le visite, ha firmato il contratto, che però sarà depositato domani mattina. Ragione per cui l'ufficialità potrà esserci solo dopo il visto della Lega. Come si capisce è solo questione di carte e di burocrazia, ma la cessione è bella e fatta. E a titolo definitivo.

Non ci sono invece novità per gli altri giocatori in lista di sbarco. Per tutti ci sono voci di interesamenti, ma nulla di concreto. C'è da attendere ancora, be presto qualcosa si riuscirà a fare. Per la cronaca quella di Koutsoupias è la quarta cessione di questo primo periodo di mercato dopo quelle di Kubica, Karic e Rillo.