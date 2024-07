Paleari è del Torino: c'è il "sì" del Benevento Già oggi il portiere dovrebbe effettuare le visite mediche e recarsi in ritiro a Pinzolo

Per Alberto Paleari al Torino è praticamene fatta. Davide Vagnati (tra l'altro ex centrocampista giallorosso) nelle ultime ore ha chiuso per quello che sarà il nuovo vice di Milinkovic Savic, strappando il sì del Benevento. La società giallorossa risparmia per intero il corrispettivo annuale del portiere di Giussano, che era a scadenza di contratto nel 2025. Una soluzione suggestiva anche per l'ormai ex portiere giallorosso, che grazie alla mitica squadra granata ritrova la serie A dopo averla appena assaporata nelle file del Genoa. Già oggi l'estremo difensore svolgerà le visite medicche per poi raggiungere la sua nuova squadra, allenata da Valoti, nel ritiro di Pinzolo, località, lo ricordiamo, scelta dal Benevento di Inzaghi nell'anno della promozione in serie A.