Abbonamenti, superata quota 2.500 Si va avanti a piccoli passi, ma nel week end non c'è da attendersi molto

Non moltissime le tessere sottoscritte in questo caldissimo venerdì, viatico di un altro week end che la gente trascorrerà al mare o in piscina. Gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi giallorossi sono stati appena 34, e appare evidente che un'impennata arriverà ai primi di agosto, quando tanta gente rientrerà dalle vacanze. In ogni caso le 34 tessere giornalieri ha consentito al Benevento di superare quota 2.500. Siamo per la precisione a 2.520 abbonamenti sottoscritti. Da oggi mancano 37 giorni alla chiusura della campagna abbonamenti.