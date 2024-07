Benevento, oggi giornata di riposo Auteri l'ha concessa ai suoi dopo un avvio a tutta che fa ben sperare

Una giornata di completo riposo. La prima concessa da Auteri ai suoi. La squadra ha lavora molto bene e la preparazione prosegue spedita, giusto dare 24 ore di tregua ai giallorossi.

Molti ne hanno approfittato per una corsa al mare nel vicino litorale romano, già in discreti gruppi, cosa che fa intendere quanta sintonia ci sia tra vecchi e nuovi giocatori. Altri hanno optato per vedere più da vicino le bellezze della città eterna. Domani si riprende a lavorare e a sudare. C'è in vista la prossima amichevole col Roma City, squadra di serie D, che ospiterà i giallorossi nel suo bell'impianto di Riano.

In alto una foto di gruppo col San Giorgio del Sannio, ospite gradito al Mancini Park Hotel in occasione del primo test stagionale dei giallorossi