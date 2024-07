Abbonamenti: città vuota, poche sottoscrizioni La quota totale si avvicina comunque alle tremila unità

Il minimo giornaliero, ma c'era da attenderselo, visto che siamo nel momento in cui le città (e pure Benevento) si sono letteralmente svuotate. Sono state appena 14 le tessere vendute in questo sabato 27 luglio che portano il totale di abbonamenti sottoscritti a 2.784. Lo abbiamo già detto: la campagna “L'amor che move il Sannio e l'altre streghe” si concluderà il giorno prima dell'esordio della squadra giallorossa in campionato. Ricordiamo che il Benevento esordirà nel week end del 25 agosto. La data precisa deve ancora essere comunicata dalla Lega.