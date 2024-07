Benevento, oggi un'altra "doppia seduta" Niente sconti per i giallorossi che sono chiamati a scendere in campo di mattina e pomeriggio

Niente sconti per i giallorossi, che ieri hanno giocato un allenamento congiunto ad una quarantina di chilometri dal Mancini e sono tornati in hotel dopo le 21. Auteri continua per la sua strada senza batter ciglio. Oggi doppia seduta, sveglia di buon mattino alle 7,20, tutti in campo alle 9,00.

La giornata è quella tipica di allenamento. Pranzo alle 12,30, riposino pomeridiano e nel pomeriggio alle 17,30 nuovamente in campo per la seconda seduta giornaliera. 20,30 cena, 23 tutti in camera.

Nella foto il giovane Prisco