Benevento, ancora doppia oggi e domani Giovedì è prevista una giornata di riposo per i giallorossi

Prosegue senza sosta il lavoro dei giallorossi al Mancini Park Hotel. Si va avanti con le due canoniche sedute giornaliere, oggi come domani. Giovedì il gruppo potrà respirare un po' quando Auteri concederà una giornata di riposo.

Si procede con ogni tipo di esercizio atletico e tecnico. Classica la partita 9 vs 9, ma anche gli esercizi in palestra con al centro il cosiddetto “core stability”. Oggi lo sviluppo del “core” (il nucleo del corpo) è parte integrante dell'allenamento fisico atletico-sportivo, preventivo e riabilitativo. I muscoliprincipali del core risiedono nella zona dell'addome, della vita, nella parte centrale e inferiore della schiena, e dei fianchi.

Nell'ambito degli allenamenti vanno gestite alcune situazioni. Nardi, fermato precauzionalmente domenica per la partita col Roma City, si è sottoposto a lavoro essenzialmente di palestra, ma dovrebbe rientrare a breve nel gruppo. Gestione attenta anche per Mario Perlingieri che ha subito la “sublussazione” alla spalla destra nell'allenamento congiunto coi capitolini. Quando può indossa un reggi-braccio, ma non è stato fermato: per lui lavoro differenziato per non perdere il tono muscolare. Si spera di poterlo riavere in gruppo la settimana prossima.

Infine Simonetti e Agazzi. L'ex Ancona prosegue nel suo lavoro tra palestra e piscina, presto dovrebbe iniziare anche un po' di corsa. In quanto ad Agazzi, l'ex ternano sta seguendo un lavoro personalizzato per un completo recupero fisico.

Nel pomeriggio, come da copione, dopo il riposo pomeridiano, è previsa la seconda seduta giornalieri a cominciare dalle 17,30.