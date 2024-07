Abbonamenti, luglio chiude senza toccare quota 3mila Mancano ancora 103 tessere per scavallare: il tempo non manca

L'ultimo giorno di luglio fa segnare la vendita di 27 tessere d'abbonamento, sottolineando il momento di stallo in attesa, si spera, di un'impennata. Sono 2897 gli abbonamenti sottoscritti finora, che vuol dire che ne mancano appena 103 per superare quota tremila. Qualcuno in più per toccare la cifra dello scorso anno che fece segnare la sottoscrizione di 3.740 abbonamenti. Tutto, lo ripetiamo, finirà 24 ore prima dell'esordio del Benevento in campionato, vale a dire le 23,59 di domenica 25 agosto.