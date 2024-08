Abbonamenti, si avvicina quota tremila Sono 38 le tessere sottoscritte nel primo giorno di agosto

Continua l'andamento non rapidissimo, ma costante della vendita delle tessere d'abbonamento. In questo primo giorno d'agosto, alla vigilia di un altro week end con città vuote, le tessere sottoscritte sono state 38. Così la cifra complessiva è passata a 2.935. Siamo a soli 65 abbonamenti dalla quota tonda di 3mila. Ricordiamo sempre la cifra toccata lo scorso anno, vale a dire 3.740 tessere vendute. La campagna abbonamenti terminerà alle 23,59 di domenica 25 agosto. Lunedì 26 ci sarà l'esordio in campionato al Vigorito contro la Cavese.