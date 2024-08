Benevento, iniziata l'ultima fase della preparazione All'Imbriani presenti anche Acampora, Viviani, Benedetti e Alfieri

E' ripresa la preparazione all'Antistadio dopo i due giorni di riposo successivi al ritiro romano. Il campo d'allenamento dei giallorossi è tornato a popolarsi. Con qualche volto nuovo (magari non proprio...) così come s'era detto. Sul campo intitolato a Carmelo Imbriani c'erano questo pomeriggio anche Acampora, Viviani, Benedetti e Alfieri. Tutti in attesa di conoscere il proprio futuro, che contrattualmente è ancora giallorosso, ma sul piano pratico è ancora tutto da decidere.

Auteri ha ripresa con il solito spirito battagliero. Bisogna preparare al meglio la prima partita ufficiale della stagione e poco importa che il Taranto arrivi domenica sera al Vigorito con una formazione imbottita di giovani.

L'attenzione come sempre è rivolta verso i due centrocampisti che hanno ancora bisogno di qualche giorno per riprendere a correre con gli altri. Per Simonetti, il cui programma è stato sempre ben delineato sin da quando è tornato dalla visita specialistica al Rizzoli da parte del prof. Lo Presti, continua il previsto iter di recupero. Lo staff medico conta di fare ancora questa settimana dei lavori specifici per ridarlo ad Auteri la settimana prossima.

Ad Agazzi, che a dire il vero non si è mai fermato del tutto, manca soprattutto la “fase” col pallone. Anche in questo caso il programma dello staff medico è di ridarlo ad Auteri dopo il 18.

La preparazione entra nuovamente nel vivo: domani è prevista una doppia seduta, al mattino alle 9,30, nel pomeriggio alle 17,45.

Previsto anche il colloquio chiarificatore con Alin Tosca, in un primo momento programmato per questo pomeriggio.