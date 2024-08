Benevento, si avvicina il test con il Taranto In panchina l'ex giallorosso Cazzarò. In campo ciò che rimane dell'organico

Fabrizio Lucchesi ha preso in mano le redini della società (programma al risparmio assoluto), Michele Cazzarà allena quello che è rimasto dell'organico partito alla volta di Viggiano. Se ne sono andati già in molti, ma qualcuno è rimasto: “Ho 11 over e ho convocato 6 ragazzi della Primavera”, ha raccontato il trainer delle giovanili tarantine, centrocampista del Benevento nella stagione 2005-06 in C2. “Mi hanno detto di giodare la squadra fino alla gara col Benevento, poi si vedrà”, ha detto l'allenatore jonico.

Per il Benevento una partita sulla carta senza difficiltà, ma assai “scivolosa”. Quando si affrontano formazioni improvvisate non si sa mai a cosa si andrà incontro. E chi ha da perdere è sempre la squadra più forte.

D'altro canto Auteri ha ripreso a pieno ritmo gli allenamenti ed è proiettato già ad un campionato che inizierà (per i giallorossi contro la Cavese) lunedì 26 agosto. Per domenica sera riavrà Perlingieri, ma non ancora Simonetti e Agazzi, che sono comunque avviati verso il completo recupero. Presto per parlare di formazione, ma è prevedibile che quella che scenderà in campo sarà molto simile a quella che ha affrontato la Roma Primavera nell'ultimo turno.