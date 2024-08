Abbonamenti, altre 38 sottoscrizioni Ne bastano 191 per pareggiare i conti con l'anno scorso

Nonostante la calura insopportabile e il clima estremamente vacanziero anche in quesgo venerdì 16 agosto sono state sottoscritte 38 tessere d'abbonamento, che porta la cifra totale a 3.549. Il conto alla rovescia continua e la differenza tra la cifra dello scorso anno (3.740) e quella di quest'anno si assottiglia sempre di più: mancano 191 tessere per pareggiare i conti. 191 tessere per la cui sottoscrizione dovranno bastare 10 giorni, quelli che mancano alla chiusura della campagna abbonamenti (23,59 di domenica 25 agosto).