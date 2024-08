Benevento, ecco i convocati. Con tante novità C'è Simoneti ormai ristabilito, ma ci sono anche Acampora, Viviani, Benedetti e Tosca

Tante novità nella lista dei convocati di Gaetano Auteri. Innanzitutto c'è Simonetti, che lo staff medico è riuscito a rimettere in sesto e a disposizione del tecnico già in buone condizioni, dopo lo stop medico del mese scorso con la visita al Rizzoli di Bologna. Ma le novità proseguono senza soluzione di continuità: c'è Gennaro Acampora, così come era stato anticipato nel corso della settimana. La mezzala napoletana è già in discrete condizioni e l'infortunio occorso a Nardi ha fatto sì che si pensasse seriamente ad un reintegro nell'organico. Ma c'è anche Mattia Viviani, reintegrato anche lui, che forse non è ancora in condizione per una partita vera. L'altra novità è quella di Benedetti, che veniva dato lontano dal progetto di Auteri, ma che è stato convocato per questa partita contro il Potenza. Se vogliamo, una nota di rilievo merita anche la seconda convocazione consecutiva di Tosca, su cui pende sempre il dubbio di cessione se riuscisse a trovare una squadra che gli paghi per intero il lauto ingaggio. In tutto sono 24 i convocati da Gaetano Auteri.

PORTIERI



12 Manfredini Nicolò

1 Nunziante Alessandro

68 Lucatelli Igor



DIFENSORI



11 Benedetti Amedeo

20 Berra Filippo

96 Capellini Riccardo

23 Ciurleo Marco

6 Meccariello Biagio

3 Sena Francesco Pio

13 Tosca Alin

5 Veltri Angelo

25 Viscardi Angelo



CENTROCAMPISTI



17 Acampora Gennaro

14 Pinato Marco

4 Prisco Antonio

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

24 Viviani Mattia



ATTACCANTI



73 Lamesta Davide

10 Lanini Eric

9 Manconi Jacopo

33 Perlingieri Mario

63 Sorrentino Samuele

7 Starita Ernesto