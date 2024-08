Abbonamenti, superata quota 4mila Addirittura sono state sottoscritte oggi 130 tessere. Un bel successo per la campagna giallorossa

Addirittura 130 tessere sottoscritte in questa afosa giornata di agosto. E quota 4.000 è stata superata, così come si auspicava. In una sola volta si è arrivati a 4.054 tessere vendute, superando quello scoglio che sembrava essere diventato un motivo d'orgoglio per tutta la tifoseria. Ora mancano solo due giorni al gong delle 23,59 di domenica 25 agosto. I ritardatari sono ancora in tempo a sottoscrivere la loro tessera e rimpinguare il già corposo record per la C raggiunto oggi.