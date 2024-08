Serie C / Diretta Benevento-Cavese 0-1, LIVE Al Vigorito l'esordio in campionato dei giallorossi contro i metelliani

Al Vigorito si sfidano Benevento e Cavese per la prima giornata di campionato. La Strega vuole partire bene tra le mura amiche, davanti ai propri tifosi, contro la squadra di Di Napoli che vuole stupire all'esordio dopo la promozione dalla D.

54' - Cross di Lamesta per la testa di Manconi: palla alta

52' - Ci prova Acampora dalla distanza: la sfera va di poco fuori

50' - Cavese ancora pericolosa con Sorrentino che spedisce la palla di poco fuori

46' - Ottimo intervento di Nunziante che neutralizza una conclusione di Sorrentino

46' - Inizia il secondo tempo

45'+1' - Termina il primo tempo: Benevento-Cavese 1-0

45' - Un minuto di recupero

44' - Ammonito Konate

43' - Punizione di Pezzella: Nunziante devia in angolo

33' - Mancino di Acampora dal limite che sfiora di poco la parte alta della traversa

30' - Ammonito Rizzo

29' - Manconi lancia Simonetti che si invola in area e serve al centro, ma la palla viene respinta da Tropea in scivolata. Proteste giallorosse per un presunto tocco di mano

24' - Ammonito Ferrara

24' - Cross di Acampora per la testa di Berra, ma la conclusione del difensore è alta

20' - Tosca non riesce a proseguire il match a causa di un infortunio: entra Viscardi

18' - Colpo di testa di Saio: facile parata di Nunziante

15' - Il gol della Cavese ha scosso il Benevento che non riesce a reagire

7' - Brivido Cavese con Sorrentino che si invola a tu per tu con Nunziante, ma l'estremo difensore respinge al meglio la minaccia

6' - Cavese in vantaggio: cross di Rizzo che viene deviato da Tosca alle spalle di Nunziante

5' - Ci prova Prisco dalla distanza: palla fuori

4' - Conclusione di Lamesta che viene sporcata da una deviazione, Boffelli devia in angolo

3' - Acampora entra in area e prova il passaggio al centro, ma Boffelli blocca

1' - Inizia Benevento-Cavese

20.45 - Le squadre osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Erikson

20.43 - Entrano le squadre in campo

Benevento-Cavese 0-1, il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Berra, Capellini, Tosca (20'pt Viscardi), Ferrara; Acampora, Prisco, Simonetti; Lamesta, Manconi, Lanini. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Pinato, Ciurleo, Viviani, Perlingieri, Avolio, Sorrentino. All.: Auteri

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Piana, Loreto; Rizzo, Konate, Pezzella, Vitale, Tropea; Sorrentino, Fella. A disp.: Lamberti, Di Somma, Barba, Aurino, Maffei, Marranzino, Diarrasouba, Fornito, Vigliotti, Peretti, Marchisano, Citarella, Badje, Senatore, Barone. All.: Di Napoli

Arbitro: Pezzopane di L'Aquila. Assistenti: Spataro di Rossano e Massari di Molfetta. Quarto ufficiale: Acquafredda di Molfetta

Marcatore: 6'pt aut. Tosca

Note: Ammoniti Ferrara, Rizzo, Konate. Minuti di recupero 1'pt. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Sven Goran Eriksson