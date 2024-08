Risoluzione di contratto tra il Benevento e Letizia Decisione assunta di comune accordo tra società e giocatore

Non c'erano vie d'uscita. Tra il Benevento e Gaetano Letizia la storia d'amore era finita da un pezzo. Non poteva che finire così, con la rescissione del contratto decisa di comune accordo tra società e giocatore. Cinque anni in giallorosso hanno fatto sì che Letizia indossasse per 177 volte la maglia della strega, con 53 presenze nella massima serie. Sette i gol realizzati di cui 4 in serie A. Nell'ultima stagione aveva giocato in prestito alla Feralpi Salò in serie B (23 presenze).

Nella foto uno degli ultimi allenamenti svolti all'Antistadio (qui insieme a Sorrentino)