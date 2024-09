Benevento, già ripresi i lavori al ritorno da Catania Domani appuntamento alle 17 all'Antistadio Imbriani. Giovedì a porte aperte

Nessuna sosta per il Benevento, che al ritorno da Catania si è subito catapultato all'Imbriani per una seduta di allenamento. Seduta pressochè normale per chi non ha preso parte alla gara del Massimino (attivazione, lavoro misto e scarico finale). Per gli altri gli allenamenti veri e propri riprenderanno domani pomeriggio: seduta fissata all'Antistadio alle ore 17. Da verificare le condizioni di Meccariello e Tosca, che hanno già ripreso a correre dopo i lievi malanni muscolari, e di Carfora, fermo per la frattura al mignolo del piede. Si aggregherà anche Agazzi, le cui condizioni sembravano volgere al meglio la settimana scorsa.

E' stata anche annunciata la seduta a porte aperte, fissata per giovedì 5 settembre alle 17,15. Ovviamente all'Antistadio Imbriani.