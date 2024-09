Benevento-Potenza al "terzo anno" Andeng Tona Di origini senegalesi, appartiene alla sezione di Cuneo, dove è nato nel '95

Un terzo anno per Benevento-Potenza. A dirigere la sfida di domenica sera al Vigorito è stato chiamato Jule Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo, appena 28 anni, di origini senegalesi. In Lega Pro ha arbitrato 12 partite, nelle quali 4 volte hanno vinto le squadre di casa e 5 quelle in trasferta, 3 sono stati i pareggi. Per lui un rigore decretato e 4 espulsioni comminate.

Aveva iniziato nel calcio giocato come portiere nelle file del Torino, poi ha deciso di cimentarsi come arbitro. Non ha mai finora diretto la prima squadra del Benevento, ha invece un precedente recente con la Primavera giallorossa il 20 aprile 2024 a La Spezia (2-2, doppietta di Rossi per il Benevento, nelle cui fila c'erano anche Nunziante e Avolio).

Al Vigorito sarà coadiuvato da Michele Colavito di Bari e da Andrea Cecchi di Roma 1. Quarto ufficiale Valerio Vogliacco di Bari.