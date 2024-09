Benevento, oggi in campo dalle 17 Si riprende a pieno regime dopo l'allenamento di ieri pomeriggio

Dopola seduta di allenamento svolta all'arrivo dalla trasferta di Catania, il Benevento riprende questo pomeriggio a lavorare a pieno organico in vista della sfida casalinga di domenica sera contro il Potenza. Seduta prevista alle 17. Sarà una settimana meno lunga del solito: al Massimino si è giocato lunedì, contro i lucani si scende in campo domenica. Per domani è dunque già prevista una doppia seduta: al mattino inizio allenamento alle 9,30, nel pomeriggio alle 17,15. Sarà questa la seduta a porte aperte della settimana, come è ormai consuetudine consolidata.

Si prosegue venerdì e sabato sempre di pomeriggio alle ore 17. Dopo la seduta di sabato, la squadra andrà in ritiro a Venticano, all'Hotel Europa Villa il Sogno.

Domenica 8 settembre è prevista una seduta di rifinitura al mattino, in vista della sfida coi lucani fissata per le 20,45